Alex Poatan surge com 10 kg para perder antes da pesagem do UFC 313

Faltando poucos dias para sua próxima defesa de cinturão, contra Magomed Ankalaev, o campeão meio-pesado (93 kg) Alex Poatan ainda precisa cortar 10 kg antes da pesagem oficial do UFC 313, que está programada para acontecer na sexta-feira (7). A informação foi divulgada pelo próprio campeão brasileiro, através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Em um registro de vídeo logo após sua chegada à Las Vegas (EUA), sede do UFC 313, no domingo (2), Poatan subiu em uma balança digital e marcou 103,2 kg (227,5 libras). Sendo assim, o striker brasileiro tem até a manhã de sexta-feira para perder o excesso de peso e bater 93 kg na pesagem oficial do evento - marca exigida para disputas de título na divisão dos meio-pesados no Ultimate.

Poatan nunca falhou na balança do UFC

Apesar de ser um atleta considerado grande para as categorias nas quais já atuou e do, por vezes, exaustivo corte de peso, Alex Poatan nunca falhou na balança desde que chegou no UFC. Seja no peso-médio (84 kg) ou nos meio-pesados, o brasileiro - campeão nas duas divisões - sempre cumpriu com suas obrigações e bateu o peso exigido para estar apto a lutar.