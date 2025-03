Volkanovski flerta com aposentadoria às vésperas de disputa contra Diego Lopes no UFC 314

Visto por muitos como um dos maiores lutadores da história do peso-pena (66 kg), Alexander Volkanovski terá a oportunidade de alcançar novamente o topo da categoria no próximo dia 12 de abril, quando disputará o cinturão vago até 66 kg do Ultimate contra o brasileiro Diego Lopes. E mesmo que esteja focado no importante compromisso agendado para o UFC 314, 'The Great' já pensa em uma futura despedida.

Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', Volkanovski revelou que a ideia de pendurar as luvas já faz parte de seus planos. Isso porque, de acordo com o australiano, a exigência física para se manter em alto nível já cobra seu preço. Sendo assim, ainda que evite traçar um prazo para sua aposentadoria, o ex-campeão peso-pena admite que a disputa de título contra Diego Lopes no UFC 314 será uma das últimas de sua carreira.

"Não sei quanto tempo mais eu tenho sobrando nisso. Eu provavelmente poderia continuar por mais alguns anos. Estou pensando em ganhar o cinturão e depois defendê-lo. Mesmo ganhando, estou pensando: 'Sabe de uma coisa, terminei'. Por quanto tempo mais eu quero fazer isso? Não é fácil, especialmente para estar no nível em que estou, onde minhas expectativas, meu normal, é muito trabalho duro. Dói, você está com dor, você fica preso. Esse é o preço para ser elite, ser o melhor, e estar no topo. Espero talvez fazer mais algumas, um par, algumas mais. Vamos ver. Eu ainda amo isso, mas quanto tempo mais eu quero fazer isso a mim mesmo e ao meu corpo?", ponderou Volkanovski.