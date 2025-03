Manel Kape cogita furar a fila por disputa de título contra Alexandre Pantoja no UFC

Furada de fila?

Rumores indicam que a disputa entre Pantoja e Kara-France está perto de ser oficializada pelo Ultimate. Inclusive, algumas especulações que circulam nos bastidores do mundo do MMA dizem que o duelo poderia ser marcado para junho ou julho deste ano. Sendo assim, Manel Kape não descarta buscar uma tentativa de 'furar a fila' e deixar para trás o rival neozelandês, até o momento favorito para disputar o título peso-mosca do UFC na sequência.

"Talvez seja eu a lutar em junho ou julho. Se for para (o Pantoja) lutar em junho ou julho, então, é o Manel quem vai subir no octógono, não vai ser o Kai Kara-France. Ele está nas conversas, mas as minhas performances têm sido muito melhores e, pelo que eu vi, se for nessas datas, eu subo em cima", afirmou o angolano.

Kai Kara-France ou Manel Kape?

Números 4 e 6, respectivamente, no ranking peso-mosca do UFC, Kai Kara-France e Manel Kape possuem trunfos diferentes para brigar pelo próximo 'title shot' na divisão. O neozelandês tem a seu favor o fato de ser um dos poucos atletas da elite da categoria a nunca ter enfrentado o atual campeão, Alexandre Pantoja, em lutas profissionais dentro do UFC - apenas no duelo travado no 'TUF 24', em 2016. Por outro lado, o angolano conta com uma sequência de resultados melhor, já que venceu sete dos seus últimos oito compromissos no octógono, enquanto seu concorrente vem de três vitórias e duas derrotas nas cinco lutas mais recentes.