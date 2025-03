Ankalaev sobe o tom e provoca Alex Poatan antes de luta no UFC 313: "Homem morto"

Duelo de estilos aumenta expectativa

Apesar de não ser uma grande estrela da empresa, Ankalaev cria grande expectativa nos fãs por conta de seu estilo de luta. Afinal de contas, o russo será um dos primeiros adversários de Poatan no UFC que possuem o wrestling na sua caixa de ferramentas. Sendo assim, os torcedores estão curiosos para saber como o campeão brasileiro irá lidar com eventuais possíveis tentativas de queda em sequência, o tirando da zona de conforto.

Astro do MMA, Poatan não parece se importar com a ameaça. Especialista na trocação, o striker paulista citou sua evolução na luta agarrada para minimizar o perigo que Ankalaev pode lhe trazer no setor. O russo, por sua vez, já chegou a prometer se testar em pé contra Alex. Entretanto, Magomed recentemente mudou o discurso e indicou que pretende fazer 25 minutos de wrestling para minar o jogo do campeão.

Training camps finish. I'm ready for war Saturday night I will change this guy's face @ufc 313 I'm looking for a finish from the first minute

- Magomed Ankalaev (@AnkalaevM) March 1, 2025

CHAMA is a dead man walking I'm going to drown this man ??