Alex Poatan volta atrás e descarta parceria de treino com Jon Jones

Ao que tudo indica, a ideia de Alex Pereira e Jon Jones treinarem juntos não vai mais sair do papel, pelo menos por enquanto. Depois de cogitar a parceria de treinos com o americano, 'Poatan' voltou atrás no seu discurso e priorizou uma possível disputa contra o campeão peso-pesado do UFC.

Em entrevista ao site 'Bloody Elbow', Alex Poatan explicou que, como existe a possibilidade de medir forças com Jon Jones no octógono do Ultimate no futuro próximo, uma possível união com 'Bones' não faria sentido neste momento. A principal preocupação do brasileiro, neste caso, seria com a percepção dos fãs sobre o eventual confronto com o americano, se a parceria fosse concretizada antes do mesmo ser realizado.

"Agora, nem tenho tanto interesse. Eu já tinha falado antes que uma luta no peso-pesado seria interessante para mim. As pessoas começaram a especular o nome do Jon Jones, depois o Jon Jones também falou que seria uma luta muito interessante. Então, não faz muito sentido estar treinando um dia com ele e depois lutar (contra ele). As pessoas vão pensar o que? Que é uma luta armada? Eu não quero (isso). Tem que ser bem profissional mesmo. Claro, a gente pode treinar junto depois (de lutar). Mas como já foi especulada essa luta, eu preferia nem treinar (com ele)", afirmou Poatan.