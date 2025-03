Alex Poatan minimiza impacto de viagens durante camp para o UFC 313: "Tudo planejado"

No próximo dia 8 de março, Alex Pereira colocará seu cinturão meio-pesado (93 kg) em jogo novamente, desta vez contra Magomed Ankalaev, no UFC 313, em Las Vegas (EUA). Um mês antes, entretanto, o striker paulista estava na Austrália, acompanhando de perto a edição 312, na qual participou inclusive do corner de Sean Strickland, na derrota do americano para Dricus du Plessis - decisão que foi alvo de críticas e questionamentos por parte de fãs e especialistas. Diante do cenário, 'Poatan' decidiu se pronunciar sobre o tema.

Em entrevista ao site 'Bloody Elbow', Alex Poatan se defendeu das críticas feitas por algumas figuras importantes do MMA - entre eles o ex-campeão e comentarista do Ultimate Daniel Cormier - que reprovaram sua decisão de voar para o outro lado do planeta restando poucas semanas para a disputa contra Ankalaev. De acordo com o brasileiro, a viagem estava dentro do seu planejamento e não interferiu no seu camp de preparação para o UFC 313.

Uma das razões pelas quais seus treinos não foram impactados, segundo o campeão, é que boa parte de sua equipe esteve ao seu lado na Austrália, onde também cumpriu compromissos comerciais firmados com antecedência, além de participar do corner do ex-rival Sean Strickland no UFC 312. Outro ponto levantado por Poatan para se defender das críticas é o fato de já ter estado nessa situação antes, conforme o próprio recordou.