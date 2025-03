Ricardo Carcacinha é dominado e confirma card desastroso para o Brasil no UFC Vegas 103

Neste sábado (1º), no card preliminar do UFC Vegas 103, Ricardo Ramos fez sua primeira luta representando a 'Fighting Nerds', sua nova equipe. Mas ao contrário do esperava, seu primeiro compromisso com um novo camp foi bastante aquém de seu potencial. Dominado por Jose 'Chefe' Mariscal e sufocado pelo ritmo de luta do americano, 'Carcacinha' foi derrotado na decisão unânime dos juízes. O revés do peso-pena (66 kg) de Campinas (SP) confirmou um evento desastroso para o Brasil, que saiu sem resultados positivos do show.

O tropeço também impediu Carcacinha de emplacar uma sequência positiva no Ultimate, já que o brasileiro vinha de vitória contra Joshua Culibao em agosto de 2024. Com uma frequência de lutas baixa e sem a devida constância para figurar entre os tops da categoria, Ricardo Ramos pode ver sua situação na liga presidida por Dana White se complicar por conta da derrota sofrida para Chefe neste sábado.

A luta

Arisco, Carcacinha iniciou a disputa desferindo um chute rodado, mas o ataque passou no ar. Em resposta, Mariscal partiu para cima e aplicou uma bela queda de judô no brasileiro. Novamente de pé, o americano também ofereceu perigo com uma bela combinação de jab e direto. Atento, Ricardo levou o duelo para o solo e tentou dar o bote em uma chave de panturrilha - devidamente defendida por Jose. Com um volume acima da média, 'Chefe' foi, aos poucos, minando o gás de Carcacinha ao mesclar trocação e wrestling.