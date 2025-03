Rei do nocaute relâmpago! Ex-UFC atropela brasileiro em 8 segundos no Karate Combat

Rei do nocaute relâmpago

Mas não é só no 'pit' do Karate Combat que Robelis Despaigne se destaca pelos rápidos nocautes aplicados. Desde que fez sua transição para o MMA profissional, o medalhista olímpico cubano chama a atenção pela facilidade de superar seus adversários na potência dos seus golpes. Com exceção do seu combate de estreia e das duas últimas lutas no UFC, nas quais saiu derrotado na decisão dos juízes, 'The Big Boy' - como é conhecido o lutador natural de Santiago de Cuba - venceu todos os seus adversários em menos de 20 segundos, incluindo dois triunfos com apenas três e quatro segundos, sobre Stevie Payne e Miles Banks, no 'Fury'.

Até mesmo no Ultimate, onde fracassou diante da grande expectativa criada em sua chegada, Despaigne deixou sua marca. Logo em sua estreia pela organização presidida por Dana White, o gigante cubano despachou Josh Parisian em apenas 18 segundos de luta, levando para casa um dos bônus de 'Performance da Noite' no UFC 299.

HOW IS THIS EVEN POSSIBLE???

Robelis Despaigne didn't need more than ONE PUNCH to take his opponent down, and another one to secure to win.

This is 3 out of 3....