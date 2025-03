Manel Kape vence luta principal do UFC Vegas 103 e faz apelo por disputa de cinturão

Durante a semana da luta, Manel Kape projetou que seu objetivo era conquistar o posto de desafiante ao título no UFC Vegas 103. E com o protagonismo do card nas mãos, o angolano pode ter cumprido sua missão. Com um desempenho irretocável no 'main event' da noite, 'Starboy', como é conhecido, desbancou Asu Almabayev por nocaute técnico no terceiro round. Com mais um triunfo garantido, o número 6 do ranking fez um apelo em público por uma disputa pelo cinturão dos pesos-moscas (57 kg).

Almabayev, por sua vez, perdeu pela primeira vez dentro do UFC e teve sua ascensão na categoria freada por Kape. O angolano vive grande momento na empresa, com seis vitórias nas últimas sete aparições na organização. De olho no topo, Manel citou o nome de Alexandre Pantoja, brasileiro e atual campeão da categoria. Confiante, Starboy indicou que o 'title shot' deveria ser o seu próximo passo natural.

"Pessoal, só quero perguntar. Quem é o próximo contra mim? Vão negar de novo o meu 'title shot'? Hunter, você sabe que sou o melhor. Acabei de parar um cara com 17 vitórias seguidas. Todo mundo estava com medo de lutar com ele. Acham que tenho medo de lutar com ele porque ele é um wrestler? Posso lutar contra qualquer um dessa categoria, sou o melhor. Sou a estrela. Prestem atenção Pantoja ou Kai Kara-France, ou quem quer que seja (o próximo). Esteja pronto, porque vou roubar esse cinturão como roubo um doce para a minha filha", declarou 'Starboy', ainda no octógono, logo após sua vitória.