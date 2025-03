Estreia de gala! Gigante português aplica nocaute fulminante no UFC Vegas 103; veja

Se o card preliminar do UFC Vegas 103 foi marcado por derrotas de lutadores brasileiros e combates mornos, coube a Mario Pinto roubar a cena. Estreante na principal liga de MMA do mundo, o gigante português de 1,95m de altura não sentiu a pressão e aplicou um nocaute fulminante em Austen Lane. Com uma sequência de cruzados no segundo round, o peso-pesado de Lisboa apagou as luzes do rival americano e liquidou a fatura (veja abaixo ou clique aqui).

Além do cartão de visitas impactante, candidato a bônus de 'Performance da Noite', Mario ainda ampliou sua invencibilidade no MMA profissional. Com o mais recente triunfo sobre Lane, Pinto agora é dono de um cartel de 10 vitórias e nenhuma derrota na modalidade. Sete destes confrontos foram vencidos pelo português na via rápida - nocaute ou finalização.

Promessa portuguesa

Com apenas 26 anos e em ação em uma categoria em que a carreira se estende a idades mais avançadas, Mario tem um futuro promissor pela frente. Além de chamar a atenção pelo porte físico e poder destrutivo, Pinto também pode se tornar rapidamente uma espécie de estrela em Portugal, já que o país europeu não detém tanta tradição no MMA. Desta forma, o gigante pode tirar proveito disso e, consequentemente, também avançar rapidamente dentro do UFC.