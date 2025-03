Campeã no MMA e no boxe? Cris Cyborg revela conversa por disputa de título da WBC

Amplamente considerada uma das maiores lutadoras de MMA de todos os tempos, Cris Cyborg não esconde de ninguém que seu desejo é triunfar também no boxe. Para isso, a veterana de 39 anos já tem conciliado sua carreira nas duas modalidades nos últimos anos. E, ao que tudo indica, a brasileira - multicampeã nas artes marciais mistas - está bem próxima de conseguir uma oportunidade de alcançar seu objetivo na nobre arte.

Em recente entrevista ao site 'MMA Junkie', após anunciar seu próximo compromisso no ringue de boxe, Cyborg revelou que sua equipe já está em conversas com a direção do Conselho Mundial de Boxe (WBC) para uma possível disputa pelo cinturão interino do super-meio-médio (até 69,9 kg). O título pertence atualmente à colombiana naturalizada norueguesa Cecilia Braekhus, que o conquistou em agosto do ano passado.

"As pessoas da WBC tem conversado com meu time para uma luta pelo título mundial contra Cecilia Braekhus. Eu estou muito feliz por essa oportunidade, (é) um dos meus objetivos antes de me aposentar. Eu gostaria de continuar sendo campeã no MMA e acredito que seria a primeira atleta no mundo a ser campeã em vigor no MMA e no boxe. Esse é o meu objetivo. Tenho trabalhado duro por isso, e eu tenho a oportunidade nos próximos dois anos para fazer isso", declarou Cris.