Caio Borralho vence duelo de grappling contra top 10 do UFC no Karate Combat

Caio Borralho adicionou mais uma vitória no seu currículo, mas não no octógono do UFC. Ainda sem novo compromisso agendado pela maior organização de MMA do mundo, o brasileiro entrou em ação no Karate Combat 53, na última sexta-feira (28), em Demver (EUA), e vence um duelo de grappling contra o americano Brendan Allen, seu rival do top 10 peso-médio (84 kg) do Ultimate.

Superior ao americano nos dois rounds disputados, Borralho levou a melhor sobre Allen na decisão unânime dos juízes. A luta entre os rivais do UFC foi a única válida pela 'Pit Submission Series' - liga de submission promovida pelo Karate Combat - no show da última sexta-feira.

O lutador maranhense não entra em ação no octógono mais famoso do mundo desde agosto do ano passado, quando superou Jared Cannonier por pontos, na luta principal do UFC Vegas 96. Por outro lado, Allen havia sido derrotado no último sábado (22), por Anthony Hernandez, no 'co-main event' do UFC Seattle.