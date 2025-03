Bloco da luta! Em meio ao Carnaval, dois brasileiros entram em ação no UFC Vegas 103

Nesta sábado (1º) começa, para muitos, a maior festa do ano: o Carnaval. Mas em meio ao tradicional cortejo popular, que reúne milhares de foliões pelo país, também há espaço para os amantes dos esportes de combate. Sendo assim, o 'Bloco da Luta' chega com tudo para desfilar em Las Vegas (EUA), mais precisamente no 'Apex', com o evento do UFC Vegas 103. O card contará com o destaque de dois representantes do 'Esquadrão Brasileiro': Ricardo 'Carcacinha' e Lucas Almeida.

Escalados para competirem no card preliminar do show, a dupla promete desfilar seus talentos na 'Sapucaí' do MMA mundial: o octógono do UFC. Recém-chegado na equipe 'Fighting Nerds', Carcacinha terá a missão de se tornar o primeiro atleta a derrotar Jose 'Chepe' Mariscal dentro da organização. Já Lucas Almeida, vindo de vitória e renovação contratual, quer mostrar toda sua agressividade diante do americano Danny Silva.

'Abre-alas' para Kape vs Almabayev

Em posição de destaque, 'abrindo alas' no UFC Vegas 103, está o confronto entre Manel Kape e Asu Almabayev. Com cinco vitórias nas últimas seis lutas, 'Starboy', como é conhecido, lidera o card de olho em um 'title shot' na categoria dos pesos-moscas (57 kg). Mas para pensar em um hipotético confronto contra o campeão brasileiro Alexandre Pantoja, o lutador angolano terá, primeiro, que desbancar seu adversário do Cazaquistão - que, embalado na organização, não sabe o que é perder desde 2017.