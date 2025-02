Quase 20 kg! Com corte de peso rígido, Douglas Silva de Andrade cogita subir de categoria

Planos para subir para os penas

Apesar da idade considerada avançada para a prática dos esportes de combate, Andrade não pensa em pendurar as luvas no curto prazo. Com a missão de ajudar cada vez mais financeiramente toda a sua família, Douglas quer prolongar sua estrada dentro do UFC. E esse futuro pode ser concretizado na divisão até 66 kg, já que o brasileiro abriu as portas para tal possibilidade. Caso realmente migre para a categoria de cima, D'Silva estaria priorizando, segundo o próprio, a saúde e o desempenho esportivo.

"Todo mundo fala para eu subir. Já lutei na categoria de cima, mas a gente busca lutar nessa. Mas realmente é uma missão. A gente tem o pensamento de subir de novo, vamos ver. Desde sempre esse foi um peso meio trabalhoso para mim. Os atletas de alto nível sabem disso. Não é fácil. Sempre foi ruim, hoje em dia não está mudando. O negócio pega mesmo (risos). Galera tira muito peso na loucura, tem que ter muito cuidado com isso, porque envolve a performance, tem pouco tempo para recuperar. Todo cuidado é pouco e crucial", projetou o atleta de Castanhal (PA).

Além de Douglas, outros dois brasileiros entram em ação no UFC Vegas 103: Lucas Mineiro e Ricardo Carcacinha. Com problemas no corte de peso, Luana 'Dread' foi impedida de competir pela Comissão Atlética de Nevada e viu sua luta com Montana De La Rosa cair às vésperas do show. O 'main event' da noite fica por conta do embate entre Manel Kape e Asu Almabayev.