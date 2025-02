Manel Kape mira conquistar posto de desafiante ao título no UFC Vegas 103: "Cinturão à vista"

Depois de nocautear Bruno 'Bulldog' e conquistar a quinta vitória nas últimas seis rodadas, Manel Kape indicou que sua próxima aparição definiria o próximo desafiante ao título dos pesos-moscas (57 kg). Não à toa, o angolano foi escalado originalmente para liderar o UFC Vegas 103 deste sábado (1º) contra Brandon Royval. Entretanto, com a lesão de seu adversário, ex-desafiante ao cinturão e número 1 do ranking, 'Starboy', como é conhecido, teve seu oponente substituído por Asu Almabayev. E, mesmo em meio a dança das cadeiras, o atleta da 'Xtreme Couture' garante que as condições para o confronto, no que tangem a pretensões como futuro desafiante, seguem de pé.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Kape indicou que houve um diálogo nos bastidores com a alta cúpula do Ultimate de que, em caso de vitória, o 'title shot' poderia se tornar uma realidade. Ciente do cenário, 'Starboy' quer vencer e convencer no 'main event' deste sábado. Do outro lado do octógono, porém, o angolano terá pela frente Almabayev, um adversário que não sabe o que é perder dentro do UFC. São 17 vitórias consecutivas para o atleta do Cazaquistão - as últimas quatro já em ação no octógono mais famoso do mundo.

"A única coisa que vai mudar é em relação ao ranking, porque o Brandon Royval é o número 1. Mas a proposta (title shot) está lá, não vai mudar nada. Depois dessa vitória, com uma boa performance, a luta pelo cinturão estará à vista. Esse status (de próximo da fila) se mantém porque não foi culpa minha (ele ter lesionado). E a mensagem que tenho mostrado é que aceito lutar contra quem o UFC quiser colocar na minha frente. É o tipo de lutador que sou, jamais iria correr de luta para benefício próprio ou para segurar ranking. Como fiz na Austrália, lutaria com o Kai Kara-France e lutei contra um iniciante, o Felipe dos Santos. Seja quem for, iniciante ou top, vou aceitar", destacou Manel.