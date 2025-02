Manel Kape bate o peso e confirma luta contra Almabayev no UFC Vegas 103

Escalados para liderarem o card do UFC Vegas 103, que acontece neste sábado (1), Manel Kape e Asu Almabayev passaram sem sustos pela pesagem oficial e confirmaram o duelo entre eles, que pode deixar o vencedor próximo de um 'title shot' no peso-mosca (57 kg). Entre os 22 atletas escalados para o show, com a saída de Luana Dread e Montana De La Rosa, que sequer se pesaram após a luta entre elas ser cancelada de última hora, apenas o brasileiro Lucas Almeida falhou na balança.

Escalado de última hora para substituir Brandon Royval no 'main event' do UFC Vegas 103, Almabayev foi o primeiro a se apresentar no palco da pesagem oficial nesta sexta-feira (28). O lutador do Cazaquistão marcou 57,1 kg na balança, mesma marca do seu adversário, o angolano Manel Kape, sexto colocado no ranking dos moscas, duas posições acima do rival deste sábado.

Esquadrão Brasileiro

Sem Luana Dread, o Esquadrão Brasileiro estará representado no UFC Vegas 103 por três atletas. O peso-pena (66 kg) Ricardo Carcacinha cravou 66,2 kg - mesmo peso do seu oponente, Chepe Mariscal. O veterano Douglas D'Silva marcou 63,5 kg e confirmou o duelo em peso-casado com John Castaneda, que também atingiu a mesma marca.