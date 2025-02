Jean Silva abre como amplo favorito nas apostas para luta contra Bryce Mitchell no UFC 314

Por que Jean Silva é favorito nas bolsas de apostas?

O favoritismo do atleta da equipe 'Fighting Nerds' nas bolsas de apostas pode ser explicado por alguns fatores. O primeiro deles, dentro do âmbito esportivo, se baseia na ótima impressão deixada por Jean Silva no octógono do UFC desde a sua estreia na organização, em janeiro do ano passado. Até o momento, o brasileiro venceu - e convenceu - nos quatro combates disputados por ele na liga, com direito a nocaute ou nocaute técnico em todos eles.

Outro fator que pode explicar o status de favorito concedido a 'Lord' - como Jean é conhecido - para a disputa marcada para o UFC 314, ainda que com menor peso, é a brusca queda de credibilidade pela qual Bryce Mitchell tem passado nos últimos tempos. Isso porque o lutador norte-americano - dono de opiniões controversas - tem se envolvido em inúmeras polêmicas ao tecer comentários sobre diferentes assuntos, entre eles o horror causado pelo Holocausto. Recentemente, por exemplo, 'Thug Nasty' saiu em defesa do ditador Adolf Hitler, responsável pelo massacre de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial - episódio que foi amplamente criticado pela comunidade do MMA.