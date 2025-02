Com problemas no corte de peso, Luana Dread tem luta no UFC Vegas 103 cancelada

Neste sábado (1º), o Ultimate retorna ao 'Apex' para promover o card do UFC Vegas 103. E a apenas um dia de sua realização, o evento sofreu um desfalque de última hora. Programado para abrir o show, o combate entre Luana Carolina e Montana De La Rosa foi cancelado. E o motivo veio do lado da brasileira. Com problemas no corte de peso, 'Dread', como é conhecida, foi impedida de dar continuidade ao processo. A informação foi apurada e dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight (veja abaixo ou clique aqui).

O veto à brasileira veio da Comissão Atlética de Nevada - responsável por regular os eventos esportivos da região. Com dificuldades de cortar o peso, Luana foi impedida pela comissão médica do UFC de seguir no processo de desidratação. Sendo assim, sua participação no card do UFC Vegas 103 foi vetada. Pela proximidade da data da luta, a empresa não achou uma substituta a tempo, o que deixou Montana De La Rosa também de fora do card no Apex.

Banho de água fria para a brasileira

A notícia do cancelamento da luta de Luana cai como um banho de água fria para as pretensões da brasileira na organização. Embalada por uma sequência de três vitórias no UFC, Dread classificou a boa fase como o melhor momento da carreira. E logo em tais circunstâncias, com a confiança em alta, a atleta de São Paulo teve seu retorno à ativa frustrado pelos problemas apresentados com o corte de peso. Ainda não se sabe que a alta cúpula da companhia irá trabalhar para remarcar o confronto contra De La Rosa em outra data.