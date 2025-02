Após "respiro", Lucas Almeida promete retornar ao modo agressivo no UFC Vegas 103

Depois de ganhar um 'respiro' com a vitória sobre Timothy Cuamba, em junho do ano passado, que garantiu sua renovação contratual com o Ultimate, Lucas Almeida retorna ao octógono mais famoso do mundo já sem a mesma pressão que sentia antes. Por isso, o peso-pena (66 kg) brasileiro acredita que pode ter uma performance ainda melhor neste sábado (1), no card do UFC Vegas 103, contra o americano Danny Silva.

Após estrear de forma promissora no UFC, com uma vitória sobre Michael Trizano, em junho de 2022, o atleta paulista amargou duas derrotas seguidas, para Pat Sabatini e Andre Fili - resultados que deixaram seu futuro na liga sob risco. Sendo assim, Lucas entrou no combate contra Timothy Cuamba pressionado para reverter a má fase, o que, de acordo com o próprio, influenciou no seu desempenho.

Apesar de alcançar o resultado desejado na última luta, o peso-pena reconhece que poderia ter tido uma apresentação melhor. Sendo assim, ciente da responsabilidade de iniciar seu novo vínculo com o Ultimate com o pé direito, Lucas Almeida - em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight - prometeu mostrar novamente a mesma agressividade que o caracterizou durante toda sua carreira neste sábado, ao encarar Danny Silva no UFC Vegas 103.