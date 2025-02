Ultimate anuncia card do UFC Kansas City com vítimas de Poatan no main event

Como já era esperado, o UFC anunciou seu retorno a Kansas City, no estado do Missouri (EUA), para promover mais um evento, no dia 26 de abril. E não parou por aí. Aproveitando a oportunidade, a organização presidida por Dana White confirmou boa parte do card do show, com destaque para a luta principal da edição, que será disputada entre os meio-pesados (93 kg) Jamahal Hill e Khalil Rountree Jr.

Curiosamente, os dois protagonistas do 'main event' do UFC Kansas City foram derrotados recentemente pelo brasileiro Alex Poatan, atual campeão da divisão até 93 kg da entidade. Ex-detentor do cinturão da categoria, Hill foi nocauteado pelo striker paulista em abril do ano passado, quando tentava retomar o trono dos meio-pesados. Na sequência, 'Sweet Dreams' foi superado pelo tcheco Jiri Prochazka, em janeiro deste ano.

Por sua vez, Rountree foi o último desafiante a sucumbir ao poder das mãos do campeão Poatan no UFC. Em outubro do ano passado, o nocauteador americano provou do mesmo veneno ao ser derrotado pelo atleta brasileiro na luta principal do UFC 307, em Salt Lake City (EUA), e, consequentemente, perder a chance de destronar Alex e se sagrar campeão meio-pesado da liga. Agora, Khalil e Jamahal duelarão no octógono em Kansas City com a missão de voltar à coluna das vitórias e iniciar uma nova corrida rumo ao 'title shot' da divisão.