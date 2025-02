Pedido atendido! Jean Silva encara lutador que defendeu Hitler no UFC 314

Por sua vez, Bryce Mitchell não pode ser menosprezado. Especialista no grappling, o lutador norte-americano soma oito vitórias em dez lutas no octógono mais famoso do mundo até o momento. As duas únicas derrotas de 'Thug Nasty' pelo UFC - e na carreira - vieram diante do agora ex-campeão dos penas Ilia Topuria e do compatriota Josh Emmett, que já disputou o cinturão interino da categoria.

Esquadrão Brasileiro em peso no UFC 314

Com a adição de Jean Silva, o Esquadrão Brasileiro agora conta com seis atletas escalados para entrarem em ação no UFC 314. Além do 'Lord', já estão confirmados no evento do dia 12 de abril, em Miami, os seguintes lutadores: Patrício Pitbull, Virna Jandiroba, Carlos Prates, Marco Tulio 'Matuto' e Diego Lopes, que fará a luta principal do show contra Alexander Volkanovski, em disputa pelo cinturão até 66 kg da franquia.

