Nada de Moicano! Ultimate confirma Rafael Fiziev como novo rival de Justin Gaethje no UFC 313

O brasileiro Renato Moicano até tentou, mas o escolhido para substituir Dan Hooker na luta contra Justin Gaethje, pelo 'co-main event' do UFC 313, foi Rafael Fiziev. O anúncio do novo confronto entre os tops do peso-leve (70 kg) foi feito pelo próprio Ultimate, através de suas redes sociais, na noite da última quarta-feira (26).

Número 11 no ranking peso-leve, Fiziev entra no lugar do lesionado Dan Hooker de última hora, restando menos de duas semanas para a realização do UFC 313, que está marcada para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA). Além dele, outros lutadores de renome na categoria haviam se oferecido para ocupar a vaga deixada pelo neozelandês no card, como Renato Moicano e Mateusz Gamrot.

O confronto entre 'Ataman' e Gaethje marca a segunda vez que os dois lutadores ficarão frente a frente dentro do octógono. Em março de 2023, no UFC 286, os rivais de divisão se enfrentaram em um combate que terminou com a vitória do americano, na decisão majoritária dos juízes.