Luana Dread celebra bom momento antes do UFC Vegas 103: "Melhor fase da carreira"

Atleta do Ultimate desde 2019, Luana Carolina parece, enfim, ter se encontrado dentro do octógono mais famoso do mundo. Após temporadas alternando resultados positivos e negativos, a peso-mosca (57 kg) emplacou sua melhor sequência dentro da empresa presidida por Dana White. E as três vitórias em sequência fazem a brasileira reconhecer o bom momento. Às vésperas de entrar em ação no UFC Vegas 103 deste sábado (1º), 'Dread', como é conhecida, admitiu que vive a melhor fase de sua carreira.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Luana explicou que implementou algumas mudanças em seu estilo de luta nos últimos anos. Para além da forma de competir, a brasileira passou a estudar mais o jogo como um todo. Com a parte teórica mais clara na mente, Dread garantiu que colocar o trabalho em prática se torna uma consequência natural.

"Sim, é a melhor fase da minha carreira. No começo (dessa sequência positiva), eu falei que eu tinha mudado algumas coisas, que eu ia mostrar minha evolução, e isso foi mostrado nessas três (últimas) lutas. A parte de estudo, do que fazer, e poder passar isso para dentro do octógono", celebrou Luana.