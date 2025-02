Top 10 do UFC, Caio Borralho disputa luta de submission no Karate Combat

Em busca de adversário

Se para o compromisso no Karate Combat 53 o lutador maranhense deve conhecer seu adversário em breve, no UFC, Caio Borralho ainda aguarda a definição do seu próximo oponente. Atual 6º colocado no ranking dos pesos-médios da liga, o atleta da equipe 'Fighting Nerds', que vem de sete vitórias seguidas no octógono mais famoso do mundo, tem tido dificuldade para encontrar um rival disponível e que faça sentido para o prosseguimento de sua carreira no Ultimate.

Uma publicação compartilhada por Karate Combat Brasil ? (@karatecombatbr)