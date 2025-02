Ex-campeão do UFC, Werdum promove torneio que premia vencedor com vaga no Jungle Fight

No início da semana, Fabrício Werdum anunciou um desafio de última hora para atletas profissionais de MMA que estão em busca de ascensão na carreira. Ex-campeão peso-pesado do UFC, o brasileiro promove nesta quarta-feira (26) uma espécie de torneio entre 16 competidores voluntários que se apresentarem no CT Viscardi Andrade, em Mirandópolis (SP), a partir das 10h. Denominado como 'Werdum Challenge', a iniciativa irá premiar o vencedor da dinâmica com um contrato no Jungle Fight - um dos maiores eventos da modalidade na América Latina.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Werdum explicou as regras do desafio. A dinâmica conta com uma disputa entre atletas da categoria dos pesos-leves (70 kg) e foi anunciada de última hora propositalmente, a fim de definir quem está sempre preparado para oportunidades. Para garantirem sua participação, os voluntários precisam estar entre os 16 lutadores a chegar primeiro ao CT. Além disso, só serão aceitos competidores donos de um cartel positivo no MMA profissional. Ou seja, que somem mais vitórias do que derrotas até então na carreira.

"O desafio foi lançado! 'Werdum Challenge' vai acontecer dia 26 agora. O desafio é exatamente esse, em cima da hora, para ver se vocês estão sempre preparados. As regras são 16 atletas e os primeiros que chegarem (vão participar). Mínimo de cinco lutas no 'Sherdog' e com um cartel positivo, tendo mais vitórias do que derrotas. Rounds de cinco minutos apenas, com atletas diferentes. Então para chegar na final e ganhar a grande chance de lutar no Jungle Fight, maior evento da América Latina, tem que fazer quatro rounds de cinco minutos com atletas diferentes, até chegar na final", informou o ex-campeão do UFC através de suas redes sociais.