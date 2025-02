Estrela do MMA, Cris Cyborg anuncia volta ao boxe com luta na Colômbia em março

Uma das GOATs do MMA

Enquanto sua trajetória no boxe ainda é curta, Cris Cyborg ostenta um dos currículos mais impressionantes do MMA mundial. Vista como uma das GOATs (maior de todos os tempos) entre as mulheres nas artes marciais mistas, a curitibana coleciona vitórias e conquistas na modalidade.

No MMA profissional, Cris soma 28 vitórias, sendo 21 delas por nocaute, um 'no contest' (sem resultado) e apenas duas derrotas até o momento. Além disso, Cyborg foi a primeira lutadora a conquistar títulos em cinco grandes eventos diferentes, com cinturões no UFC, Strikeforce, Invicta FC, Bellator e PFL, este último o mais recente, ao vencer Larissa Pacheco em outubro do ano passado.

Uma publicação compartilhada por ®? Cris Cyborg (@criscyborg)