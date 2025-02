Dana White revela que telefonema selou a contratação de Patrício Pitbull pelo UFC

Depois de um certo suspense, Patrício Freire finalmente foi anunciado como novo reforço do UFC e, inclusive, já teve sua estreia na maior organização de MMA do mundo agendada. E mais do que currículo vitorioso do lutador brasileiro, com títulos no peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do extinto evento Bellator, outro fator parece ter sido preponderante na contratação de 'Pitbull' pelo Ultimate.

Na coletiva de imprensa pós-UFC Seattle, Dana White revelou que uma ligação telefônica diretamente com Patrício Pitbull ajudou a eliminar qualquer dúvida que podia existir na direção da companhia quanto à contratação do potiguar. A história, inclusive, parece confirmar o que o próprio lutador tupiniquim, em entrevista ao site 'MMA Junkie', já havia indicado: que um membro da alta cúpula do Ultimate precisou ser convencido que sua chegada na liga seria benéfica para todas as partes.

"Um telefonema com ele (nos convenceu). Eu acho que, obviamente, ele vai receber a oportunidade agora de chegar e se desafiar contra os melhores do mundo, e não importa onde ele esteja na sua carreira, vencer Yair (Rodriguez) é um grande feito", declarou o presidente do UFC.