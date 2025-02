Song Yadong ultrapassa Henry Cejudo e se aproxima do top 5 peso-galo do UFC

Apesar de polêmica, a vitória sobre Henry Cejudo na luta principal do UFC Seattle, no último sábado (22), serviu para que Song Yadong ultrapassasse o ex-campeão no ranking peso-galo (61 kg) e se aproximasse do top 5 da divisão. Na mais recente atualização, o chinês aparece na sexta colocação na tabela de classificação da categoria até 61 kg do Ultimate - dois degraus acima da sua posição anterior.

Sendo assim, Yadong agora fica a um passo de entrar no seleto grupo de elite dos cinco principais atletas da divisão. Por outro lado, Cejudo perdeu duas posições na atualização do ranking do UFC. Depois de sofrer sua terceira derrota consecutiva - pior marca da carreira -, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo do Ultimate caiu para o 9º lugar na lista.

Queda de Borrachinha

Outro lutador que subiu degraus importantes com sua vitória no UFC Seattle foi Anthony Hernandez. Depois de superar Brendan Allen no 'co-main event' do show de sábado e alcançar seu sétimo triunfo consecutivo na liga, 'Fluffy' - como o americano é conhecido - ganhou três posições e agora ocupa o 9º lugar no ranking peso-médio (84 kg) do Ultimate.