Rei do Rio no Canadá! José Aldo encara lutador da casa no UFC 315

O 'Rei do Rio' vai entrar em ação em Montreal, no Canadá. Nesta terça-feira (25), o Ultimate anunciou - através das suas redes sociais - que o brasileiro José Aldo medirá forças com o canadense Aiemann Zahabi, em combate válido pelo peso-galo (61 kg), no card do UFC 315, no dia 10 de maio (veja abaixo ou clique aqui).

Ex-campeão peso-pena (66 kg) do UFC, Aldo chegou a anunciar sua aposentadoria em setembro de 2022, mas voltou atrás e retornou à ativa menos de dois anos depois. Desde então, o 'Rei do Rio' - como o manauara radicado no Rio de Janeiro é conhecido - disputou duas lutas, com uma vitória sobre Jonathan Martinez e uma derrota diante de Mario Bautista.

Por sua vez, Zahabi - irmão do renomado treinador Firas Zahabi, conhecido por seu trabalho com o Hall da Fama do UFC Georges St-Pierre - vive uma ascensão tardia no esporte. Aos 37 anos de idade, apenas um ano mais jovem que Aldo, o lutador canadense de ascendência libanesa ganhou notoriedade apenas nos últimos anos, ao engatar uma sequência de cinco vitórias no octógono mais famoso do mundo, que o levaram ao top 15 do peso-galo.