Ex-rival aconselha Henry Cejudo a se aposentar após derrota no UFC Seattle

A derrota para Song Yadong na luta principal do UFC Seattle, no último sábado (22), acendeu um sinal de alerta para Henry Cejudo. Agora, vindo de três derrotas seguidas, marca alcançada pela primeira vez em sua carreira, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) do Ultimate vê parte da comunidade do MMA sugerir sua aposentadoria definitiva - opinião similar a de um antigo rival, Demetrious Johnson, com quem 'Triple C' estabeleceu uma relação amistosa nos últimos tempos.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Demetrious Johnson - diante do momento vivido pelo seu antigo rival - aconselhou Henry Cejudo a pendurar as luvas e curtir a vida de lutador aposentado. Na opinião do ex-campeão peso-mosca do UFC, a tentativa de ampliar o legado construído pelo veterano de 38 anos não compensa o risco à saúde que ele corre ao continuar a lutar.

Isso fica comprovado, na opinião de 'Mighty Mouse', pela lesão sofrida por 'Triple C' durante a derrota para Song Yadong no sábado. Depois de receber uma dedada no olho involuntária, Cejudo teve sua visão prejudicada, o que fez com que o duelo contra o chinês fosse encerrado precocemente pelo árbitro central, em decisão tomada em conjunto com a equipe médica do evento.