Ex-campeão do UFC cobra penalidades mais rigorosas para diminuir dedadas no olho

Dentro do MMA, alguns temas sempre voltam à tona com força a depender do contexto. E foi exatamente isso que aconteceu com o tópico 'dedadas no olho', que acabou impactando diretamente na luta principal do UFC Seattle, no último sábado (22). Após ser alvo do ataque ilegal desferido por Song Yadong, Henry Cejudo não foi capaz de continuar no confronto e, nas papeletas, foi julgado perdedor via decisão técnica. Tal cenário sensibilizou Michael Bisping. Ex-campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate e atuando como comentarista da empresa no evento em questão, o veterano cobrou mudanças.

Através de seu próprio canal do Youtube, Bisping exigiu um sistema com penalidades mais rigorosas para os atletas infratores neste tipo de caso. O ex-lutador considerou, inclusive, que Yadong deveria ter tido um ponto deduzido de sua pontuação por ter aplicado a dedada em Cejudo. Na visão do agora comentarista, impor uma consequência direta - perda de ponto - com mais frequência faria com que os competidores diminuíssem o número de violações dentro do octógono.

"Primeiro de tudo, acho que deveria ter um ponto deduzido. E não digo isso porque quero ver a carreira do Song Yadong comprometida ou algo assim. Eu gosto do Song Yadong, sou amigo do Urijah Faber e tenho respeito por toda a equipe. Mas as dedadas no olho, as pessoas precisam saber que existem consequências. Dedadas no olho são terríveis. Vocês conhecem meu histórico de olho. Se você começar a tirar pontos, as pessoas vão parar de esticar a p*** dos dedos para fora. Algo precisa ser feito. Penalidades mais rigorosas precisam ser implementadas. É preciso que haja consequências para as pessoas dedando os lutadores nos olhos. Simples assim", opinou Michael.