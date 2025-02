Diego Lopes discute com ex-campeão após ser confirmado em luta pelo título do UFC

Apesar da ótima fase vivida por Diego Lopes, a escolha do brasileiro radicado no México como um dos protagonistas - ao lado de Alexander Volkanovski - da próxima disputa pelo cinturão peso-pena (66 kg) do UFC não foi aceita de forma unânime dentro da comunidade do MMA. O ex-campeão peso-galo (61 kg) e atual top 10 no ranking até 66 kg da liga, Aljamain Sterling, por exemplo, manifestou publicamente sua opinião contrária à escalação do manauara - atitude que deu início a uma troca de farpas entre 'Aljo' e o 'Franja' na internet.

Tudo começou quando Sterling decidiu corroborar a opinião dada por um perfil voltado para o mundo das lutas no 'X' (antigo Twitter), na qual o dono da página argumentava que Movsar Evloev mereceria mais o 'title shot' que o brasileiro, inclusive por tê-lo vencido no passado (veja abaixo ou clique aqui). O americano também apontou uma suposta injustiça com o invicto lutador russo, mas tirou a responsabilidade do faixa-preta de Manaus (AM), deixando claro que ninguém em sua posição recusaria a oferta do UFC.

Mesmo assim, ao tomar conhecimento da postagem do ex-campeão do UFC, Diego Lopes respondeu de forma irônica, com três 'emojis' de risada em sequência (veja abaixo ou clique aqui). Talvez confuso por, em sua visão, não ter atacado o manauara diretamente, 'Aljo' pediu explicações ao rival de divisão e aproveitou para provocá-lo, citando sua derrota para Evloev.