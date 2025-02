Brasil vs Canadá! Jéssica Bate-Estaca encara Jasmine Jasudavicius no UFC 315

Depois de perder o duelo verde-amarelo contra Natália Silva, em setembro do ano passado, Jéssica Andrade já tem data, local e adversária definidos para voltar ao octógono e buscar a recuperação. No próximo dia 10 de maio, 'Bate-Estaca' vai medir forças com a canadense Jasmine Jasudavicius no card do UFC 315, em Montreal (CAN). A notícia foi divulgada pela própria organização, na segunda-feira (24), através das redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Ex-campeã peso-palha (52 kg) do Ultimate, Jéssica Bate-Estaca, mais uma vez, entrará em ação no octógono para atuar no peso-mosca (57 kg). Esta tem sido uma constante nos últimos anos, já que a atleta brasileira tem dividido suas atenções na carreira entre as duas categorias de peso.

Nas suas últimas três lutas, por exemplo, a paranaense derrotou as compatriotas Mackenzie Dern e Marina Rodriguez pela divisão dos palhas e, na sequência, foi superada pela mineira Natália Silva, em combate válido pelo peso-mosca do Ultimate. Atualmente, Bate-Estaca ocupa posições de destaque no ranking de ambas categorias: 4º lugar no peso-palha e 7ª colocação na lista até 57 kg.