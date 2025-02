Luta remarcada! UFC encaminha Allan Puro Osso vs Jafel Filho para dia 30 de maio

Um confronto 100% verde-amarelo foi remarcado para ser disputado no octógono mais famoso do mundo. Atletas do peso-mosca (57 kg), Allan Nascimento e Jafel Filho foram emparelhados pelo UFC para medirem forças no dia 30 de maio, em evento ainda sem sede definida pela empresa. A informação foi apurada com exclusividade e em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight, em contato com fontes próximas à situação. Há seis meses, 'Puro Osso' e 'Pastor' estavam prestes a duelarem, mas um problema de saúde de última hora acabou cancelando o confronto.

Na oportunidade, a luta caiu a poucos dias de sua realização, já durante a semana da luta do UFC Vegas 95. Com aparentes problemas de saúde, Allan Puro Osso foi impedido de competir pela comissão do Ultimate. Sem tempo de achar um substituto, o duelo acabou sendo cancelado. Esbanjando 'fairplay', Jafel Filho desejou uma pronta recuperação para o rival compatriota, mesmo frustrado por ver a disputa ser excluída do evento.

Brasileiros embalados

Mesmo fora do ranking da categoria, os brasileiros vêm embalados por bons resultados no UFC. Tanto 'Puro Osso' quando 'Pastor' chegam para o duelo do dia 30 de maio embalados por duas vitórias na liga. Sendo assim, quem tiver o braço erguido novamente pode ficar bem perto de integrar o top 15 da categoria. A seu favor, Jafel tem o tempo de inatividade de seu oponente, já que Allan não compete profissionalmente desde janeiro de 2023.