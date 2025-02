Henry Cejudo exibe dano causado no olho após ser alvo de dedada no UFC Seattle; veja

O desfecho da luta principal do UFC Seattle, no último sábado (22), foi um verdadeiro banho de água fria nos fãs de MMA, que vinham acompanhando, até então, confrontos emocionantes. O 'main event' da noite, porém, acabou sendo afetado e consequentemente interrompido por um movimento ilegal: uma dedada no olho. Após ser alvo do ataque - considerado pelo árbitro involuntário - de Song Yadong, Henry Cejudo teve sua visão prejudicada e não conseguiu se manter no combate, perdendo via decisão técnica. Horas após a disputa, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) do Ultimate foi até às redes sociais para exibir o dano que sofreu no seu olho esquerdo.

Além de uma foto da região, 'Triple C', como é conhecido, também gravou um vídeo para compartilhar de fato a gravidade da situação. Na filmagem, é possível notar a vista do americano bastante irritada e vermelha, com sangue acumulado. Após o desfecho da luta, Cejudo foi acusado por alguns fãs de tentar se livrar do duelo, que vinha sendo mais favorável ao seu adversário até então. Com um diagnóstico médico, porém, o veterano tratou de rechaçar tal possibilidade, ressaltando que realmente não tinha condições de seguir lutando, e que ainda não teve sua visão recuperada em sua plenitude.

"Hoje é dia 23 de fevereiro. Algumas horas após a minha luta. E só queria me certificar de mostrar a vocês um pouco do dano pelo qual meu olho passou. Ainda estou vendo duplicado, enxergando as coisas borradas. Espero que isso passe. Mas não sei o que dizer. Diplopia (visão dupla), danos nos tecidos moles, arranhão na córnea. (Mas dizem que) 'ele queria uma desculpa para sair (da luta)", declarou Henry, em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui e aqui).