Em alta, Jean Silva analisa processo de popularização no UFC: "Novo Poatan"

Jean Silva vive um momento mágico em sua carreira. Estrela em ascensão no UFC, o brasileiro aumentou ainda mais o 'hype' ao redor de seu nome no último sábado (22), quando protagonizou um nocaute avassalador diante de Melsik Baghdasaryan, ainda no primeiro round. Com quatro lutas e quatro vitórias por nocaute na organização, o atleta da 'Fighting Nerds' já consegue ter dimensão do significativo ganho de popularidade na liga presidida por Dana White. Atento a tal movimento, 'Lord', como o peso-pena (66 kg) é conhecido, se comparou a um dos maiores astros do Ultimate na atualidade: o compatriota Alex Poatan.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, Jean admitiu que após o desempenho no UFC Seattle, que, inclusive, lhe rendeu o bônus de 'Performance da Noite', a tendência é que a alta cúpula da companhia passe a tratá-lo mais claramente como uma espécie de joia a lapidada. Com um potencial grande pela frente, o atleta de apenas 28 anos ainda comparou sua maneira de se conectar com os fãs com a de Poatan. Mesmo sem falar outros idiomas que não sejam o português, os brasileiros conseguem interagir com os amantes da modalidade. Enquanto Alex utiliza o bordão 'Chama', Silva apela para os já emblemáticos latidos ao microfone.

"Os passos têm que ser muito calculados para eu não me tornar um atleta bom do jeito que sou e barato. Não dá para ser um atleta barato. Mas também não posso exigir algo fora do que os olhos deles veem. Mas depois de ontem (UFC Seattle), eles provavelmente - o Dana, eles (do UFC) - entenderam a peça que eles têm na mão. O quão diferente (sou). Talvez um novo Poatan, de certa forma. Cheguei em Seattle e todo mundo estava latindo. Na arena, a plateia toda late. Então pera aí, (ele) é diferente", analisou 'Lord', projetando uma mudança de patamar futura.