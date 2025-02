Dana White descarta revanche imediata entre Cejudo e Yadong: "Não quero ver de novo"

No último sábado (22), a luta principal do UFC Seattle teve um desfecho polêmico e desanimador, com uma dedada no olho definindo a interrupção do combate. Protagonistas do duelo, Henry Cejudo e Song Yadong, devido às circunstâncias, aceitaram disputar uma revanche imediata ainda no octógono, durante as entrevistas pós-luta. A vontade dos competidores, porém, dificilmente irá se concretizar, já que Dana White se mostrou contrário à realização do segundo embate entre o peso-galo (61 kg) americano e chinês.

Durante a coletiva de imprensa pós-show, o presidente do UFC, talvez nervoso pelo desfecho do combate aquém do esperado, ressaltou de forma veemente que não pretende promover uma revanche entre Song e Cejudo. Ao ser questionado sobre a postura do ex-campeão, Dana evitou tomar partido, mas sinalizou que já pressentia que o wrestler americano não seria capaz de continuar no confronto - vencido por decisão técnica favorável a Yadong.

"De jeito nenhum (sobre revanche imediata). Nem um pouco mesmo. Apenas não quero ver essa (luta) de novo. Sim (sabia que ele não continuaria). Não faço ideia (de como ele se sentiu). Vou deixar ele (Cejudo) responder por si próprio. Apenas o Cejudo pode responder. Não sei se ele pensou que parando seria um 'no contest'? Não sei. Ou talvez ele realmente não podia enxergar. O Song estava bem. Dedadas no olho não são legais, mas acontecem muito. E as lutas continuam após dedadas no olho. Teria que pesquisar quantas lutas realmente foram interrompidas (em definitivo) por conta de dedo no olho. Não muitas", destacou o cartola.