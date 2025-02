UFC Seattle: Chinês vence Henry Cejudo na luta principal após desferir dedada no olho; entenda

"Meu olho direito está ok, mas quando ele estava me perseguindo ali no último minuto, eu não conseguia ver o lado esquerdo. Eu queria continuar, mas se não estou enxergando, só iria me machucar. É claro que podemos fazer isso de novo. Aquele dedo entrou bem dentro do meu olho", explicou o veterano.

A luta



Cejudo iniciou o combate andando para frente e jogando a primeira sequência de boxe em Song. Com uma bela finta, o americano fingiu buscar uma queda e jogou um 'overhand' de esquerda, mas o golpe passou no vazio. Em resposta, o chinês chutou a panturrilha de Henry três vezes. Reativo, o ex-campeão passou a oferecer perigo nos contragolpes. Especialista no setor, o veterano buscou a queda, devidamente negada por Yadong.

Mais móvel, o veterano iniciou o segundo assalto fintando entradas de queda e subindo socos na tentativa de surpreender Song que, atento, se evadiu. Mais postado no centro do octógono, o chinês passou a apostar em golpes singulares e ataques na linha de cintura para minar o gás do americano. Ao tentar um chute alto, Yadong se desequilibrou, mas rapidamente se reergueu. Em seguida, 'Triple C' cresceu na trocação, acertando um jab que fez Song andar para trás.

Os atletas voltaram em alta voltagem e, no primeiro minuto do terceiro assalto, trocaram golpes francos no centro do octógono. Na metade da parcial, Cejudo acusou um chute baixo e o árbitro interrompeu o confronto momentaneamente. Com o duelo reiniciado, o americano acelerou o ritmo, mas foi surpreendido com uma bela joelhada voadora desferida por Yadong. O americano acusou uma dedada no olho e, novamente, obrigou o juiz a interromper o combate. O profissional advertiu o chinês e ofereceu uma toalha com água, para Henry tratar sua visão. Após o auxílio, Cejudo utilizou os cinco minutos de atendimento e voltou para a disputa. Agressivo, Song aplicou uma 'blitz' no americano, que passou a se movimentar lateralmente para sobreviver ao fim do round.

No intervalo, Cejudo repetiu inúmeras vezes para sua equipe que não conseguia enxergar. Sendo assim, o árbitro explicou que iniciaria o quarto round somente para encerrar a luta e o confronto ir para as papeletas. Após ser examinado pelo médico, o americano foi impedido de prosseguir no confronto.