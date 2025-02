Treinador de Jean Matsumoto alega que UFC discordou de derrota do brasileiro: "Injustiça"

Voltar mais forte

No mesmo vídeo, Matsumoto também se pronunciou de forma breve. Ainda visivelmente abalado pela derrota no detalhe e por perder a invencibilidade no MMA profissional, o brasileiro tranquilizou seus fãs após a guerra travada no UFC Seattle. Com um longo caminho pela frente na carreira, Jean prometeu voltar ainda mais forte em seu próximo desafio na companhia.

"Fala, galera! Passando para falar para todo mundo que está tudo bem. Infelizmente a vitória não veio, mas Deus sabe de todas as coisas. Pode ter certeza que vou me dedicar ainda mais e vou voltar mais forte", resumiu o jovem de Bragança Paulista.

Com o recente e primeiro revés da carreira, Jean Matsumoto agora é dono de um cartel de 16-1 no MMA profissional. Já Rob Font, seu adversário, defendeu a nona posição do ranking dos pesos-galos (61 kg) e ampliou seu retrospecto na modalidade para 22-8.