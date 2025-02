Shavkat Rakhmonov cita lesão para justificar ausência em disputa de título dos meio-médios

Frustração dupla de olho no título

Essa não é a primeira vez que Rakhmonov 'bate na trave' perto de disputar o cinturão. No fim de 2024, o cazaque teve seu tão almejado title shot confirmado contra Belal Muhammad. Na ocasião, porém, o campeão precisou se retirar do evento depois de se lesionar a semanas da realização do card. Disposto a se manter ativo, o 'Nomad' aceitou encarar o ex-companheiro de equipe Ian Machado Garry. No duelo dos então invictos no MMA, Shavkat prevaleceu, defendendo seu posto de próximo desafiante natural da categoria até 77 kg.

Big thanks to the UFC for offering me the shot at the belt first. Unfortunately, due to injury, I won't be ready for May. I'll be facing the winner later this year! ??

- Shavkat "Nomad" Rakhmonov (@Rakhmonov1994) February 20, 2025