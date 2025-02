No detalhe! Jean Matsumoto batalha, mas é superado e perde invencibilidade no UFC Seattle

Com apenas 25 anos de idade, Jean Matsumoto aceitou, como diz o jargão, 'um rabo de foguete' ao topar enfrentar Rob Font de última hora no card principal do UFC Seattle. Com apenas duas lutas na organização até então, o brasileiro tinha uma chance de ouro de entrar no ranking dos pesos-galos (61 kg) encarando o número 9 do ranking. Neste sábado (22), o atleta de Bragança Paulista (SP) mostrou coração e protagonizou uma batalha contra o veterano. Mas no duelo de gerações, prevaleceu a experiência do americano, que venceu na decisão dividida dos juízes.

Dentro do octógono, Font tentou a todo momento impor seu jogo de boxe encurtando a distância. Matsumoto, por sua vez, optou pelas quedas para minar o gás do rival e controlar as ações no solo. Após três rounds muito parelhos, com muitas reviravoltas, dois dos três juízes enxergaram vitória do americano. Respeitoso, Rob rasgou elogios para Jean logo após ter o braço erguido.

"Esse garoto é muito duro. Ele vai ser um problema para essa categoria. Ele me enfrentou com duas semanas de antecedência, merece todo o meu respeito. Era para eu enfrentar o Dominick Cruz, que infelizmente se lesionou e aposentou. E esse cara cruel entrou no lugar dele. Obrigado UFC por essa luta. Quero qualquer um que esteja na minha frente, adoraria o vencedor da luta principal", elogiou Font, ainda no octógono, após vencer no UFC Seattle.