Jean Silva embolsa mais de R$ 280 mil de bônus por Performance da Noite no UFC Seattle

Neste sábado (22), no UFC Seattle, Jean Silva provou, mais uma vez, o porquê é considerado uma das maiores promessas do MMA nacional. Em ação pela quarta vez no octógono mais famoso do mundo, o brasileiro conquistou sua quarta vitória na empresa - sendo a quarta por nocaute. Diante de Melsik Baghdasaryan, 'Lord' não tomou conhecimento e 'apagou as luzes' do rival ainda no primeiro round. Seu desempenho foi devidamente reconhecido e o atleta da 'Fighting Nerds' embolsou 50 mil dólares (R$ 286 mil) com a premiação do bônus de 'Performance da Noite'.

A decisão foi anunciada pelo próprio Ultimate através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), momentos após o evento se encerrar. Já em casa ao lado de sua equipe, o brasileiro não conteve a emoção ao ficar sabendo da novidade (veja abaixo ou clique aqui). Em franca ascensão, Jean Silva está bem próximo de conseguir uma vaga no ranking dos pesos-penas (66 kg) da entidade.

Quem mais recebeu o bônus?

Além de Jean Silva, outro atleta também foi devidamente recompensado com o bônus de 'Performance da Noite': Ricky Simon. Azarão nas casas de apostas, o americano quebrou a banca e encerrou a invencibilidade de Javid Basharat com um triunfo via nocaute no primeiro round, assim como o brasileiro. Já o prêmio de 'Luta da Noite' do UFC Seattle ficou por conta do embate entre Alonzo Menifield e Julius Walker, que travaram um duelo recheado de reviravoltas, decidido nos detalhes, via decisão dividida. Sendo assim, ambos embolsaram a bagatela de 50 mil dólares.