Imagem forte: Destaque do UFC Seattle exibe corte profundo no pé; veja

No último sábado (22), Alonzo Menifield abriu o card principal do UFC Seattle como uma missão árdua: enfrentar o até então invicto Julius Walker. E, após 15 minutos de batalha dentro do octógono, o americano conseguiu espremer o resultado e ter o braço erguido via decisão dividida, acabando com a invencibilidade do jovem rival. Mas o esforço feito para vencer trouxe marcas para o corpo de 'Atomic', como o meio-pesado (93 kg) é conhecido. Uma delas, inclusive, chocou os fãs de MMA nas redes sociais.

Com um corte profundo entre os dedos do pé esquerdo, Menifield viu o estrago feito na região 'rodar o mundo' após Dana White compartilhar um registro em seus 'stories' no Instagram (veja abaixo ou clique aqui). Com um verdadeiro rasgo ao lado do dedo mindinho, o americano teve sua resiliência de permanecer vivo no combate exaltada. Alguns torcedores indicaram que a ferida pode ter sido causada com o pé de Alonzo ficando preso, involuntariamente, na grade que monta o octógono durante um ataque de seu adversário.

Luta da Noite

A provável cicatriz que ficará no pé de Menifield irá lembrá-lo de um dia positivo de sua carreira. Afinal de contas, além de vencer Walker, o americano viu seu confronto ser eleito a 'Luta da Noite' do UFC Seattle. Desta forma, tanto Alonzo quanto Julius deixaram o evento com um bônus de 50 mil dólares (R$ 286 mil) na conta bancária. O resultado positivo também colocou um ponto final na má fase de 'Atomic', que vinha pressionado por duas derrotas no Ultimate.