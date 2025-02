Empresário e treinador de Makhachev divergem sobre title shot imediato para Topuria

Com a confirmação oficial do UFC que Ilia Topuria decidiu abdicar do cinturão peso-pena (66 kg) e subir de divisão, a grande dúvida agora é se o georgiano radicado na Espanha vai receber um 'title shot' imediato no peso-leve (70 kg). Enquanto boa parte da comunidade do MMA acredita que 'El Matador' merece chegar com status de desafiante ao título, outros consideram o movimento como uma injustiça com os atletas que já fazem parte da elite da categoria, como o brasileiro Charles Do Bronx. E, ao que parece, esta divergência de opiniões também atinge a equipe do campeão até 70 kg do Ultimate, Islam Makhachev.

De um lado, Rizvan Magomedov - empresário do russo - entende que Ilia Topuria não deveria 'furar a fila'. Na visão do empresário de Islam Makhachev, o agora ex-campeão dos penas deveria encarar um dos tops do peso-leve antes de lutar pelo cinturão até 70 kg do UFC. O profissional ainda lembrou que seu cliente já encarou - e derrotou - duas vezes durante seu reinado o australiano Alexander Volkanovski, antigo detentor do título até 66 kg da liga.

"Luta de desafiante Topuria vs Dustin (Poirier)/Charles (Do Bronx), para provar que ele é um peso-leve legítimo. Para que nós não tenhamos que derrotar outro 'peso-pena pequeno'. Precisamos de uma grande luta que faça sentido para todo mundo. Já demos chances para o campeão peso-pena que estava reinando por muito tempo", escreveu Rizvan Magomedov, no seu perfil no 'X' (veja abaixo ou clique aqui).