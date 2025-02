Avassalador! Jean Silva dá show e aplica nocaute fulminante no card principal do UFC Seattle

Em 2024, Jean Silva foi eleito um dos cinco estreantes que causaram maior impacto no Ultimate. Neste sábado (22), em sua primeira apresentação na temporada de 2025, o brasileiro aumentou ainda mais o 'hype' ao redor de seu nome. Em ação no card principal do UFC Seattle, 'Lord', como é conhecido, deu show e aplicou um nocaute fulminante em Melsik Baghdasaryan, ainda no primeiro round.

Com o mais recente resultado positivo, Jean ampliou sua invencibilidade no UFC - agora são quatro vitórias em quatro combates na liga presidida por Dana White. E, conforme prometido em entrevista exclusiva à Ag Fight, o brasileiro utilizou o microfone para desafiar Bryce Mitchell, que recentemente viralizou negativamente ao defender a figura de Adolf Hitler.

"Ei, Seattle, obrigado! (latidos). Eu sou o melhor do mundo por causa dessa galera toda. São quatro vitórias, daqui a pouco são dez, quinze, e serão todas por nocaute. Agradeço Seattle por ter me recebido. Mas tem um cara que está falando muita besteira. Se o Dana quiser que eu eduque ele, é só colocar o Bryce Mitchell aqui", declarou Jean, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido no UFC Seattle.