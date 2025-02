Alvo de Jean Silva no UFC Seattle, lutador que defendeu Hitler promete "surra" em brasileiro

No último sábado (22), durante o card principal do UFC Seattle, Jean Silva viralizou em dois momentos diferentes: dentro do octógono ao nocautear Melsik Baghdasaryan e também com o microfone em mãos, ao promover um desafio que repercutiu bastante nas redes sociais. Com um alvo previamente definido, 'Lord' citou nominalmente Bryce Mitchell como um possível rival para a próxima rodada. O americano, que recentemente criou uma grande polêmica ao defender a figura de Adolf Hitler, aparentemente aceitou a proposta e ainda prometeu dar uma surra no prospecto brasileiro.

Em janeiro, durante o episódio inaugural do seu podcast 'ArkanSanity Podcast', Mitchell saiu em defesa de Hitler e tentou justificar suas ações contra os judeus no Holocausto. Em meio a falas antissemitas e elogios ao nazista, o lutador americano chegou a classificar o sanguinário ditador como "uma boa pessoa". Como não poderia deixar de ser, as declarações geraram uma onda de ódio ao wrestler, que teve seu posicionamento condenado por Dana White. Após o episódio, Jean Silva passou a mirar Bryce com o intuito de ensinar uma lição ao polêmico lutador.

"Tem um cara que está falando muita besteira. Se o Dana quiser que eu eduque ele, é só colocar o Bryce Mitchell aqui", declarou Lord, ainda no octógono, durante seu discurso após a vitória no UFC Seattle.