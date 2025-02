Saiba como assistir o UFC Seattle, card liderado por Henry Cejudo vs Song Yadong

Esquadrão Brasileiro

O Brasil estará representado por quatro atletas no UFC Seattle. No card principal do show deste sábado, os 'Jeans' - Matsumoto e Silva - medirão forças com Rob Font e Melsik Baghdasaryan, respectivamente. Já pela parcela preliminar do evento, Melquizael Costa, o 'Melk', terá como adversário o experiente lutador americano Andre Fili. Por sua vez, Raffael Cerqueira terá pela frente o atleta de Lituânia Modestas Bukauskas no embate que abre o show.

O UFC Fight Pass transmite o evento, ao vivo e na íntegra, a partir das 20h, neste sábado. O card principal tem previsão de início às 23 horas. As três primeiras lutas do show podem ser vistas de graça através do Fight Pass ou dos perfis oficiais do UFC no Facebook, Youtube e Tik Tok. A reportagem da Ag. Fight estará atenta e vai realizar a cobertura da atração através de relatos das lutas de maior destaque.