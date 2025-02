Raffael Cerqueira sofre nocaute no primeiro round na luta de abertura do UFC Seattle

A carreira de Raffael Cerqueira pode ser dividida entre 'antes e depois do UFC'. Até então invicto no MMA profissional, o brasileiro sofreu sua primeira derrota no primeiro combate disputado na liga presidida por Dana White, em outubro passado. Neste sábado (22), 'The Lion', como é conhecido, voltou ao octógono mais famoso do mundo pela segunda vez. Entretanto, na luta de abertura do card com sede em Seattle, o meio-pesado (93 kg) baiano acabou nocauteado por Modestas Bukauskas.

Após um início promissor, com Raffael conectando bons golpes, Bukauskas surpreendeu o brasileiro, apagando suas luzes ainda no primeiro round. Com duas derrotas sofridas por nocaute e no primeiro assalto em dois duelos até então disputados no UFC, o atleta do 'Galpão da Luta' vê sua situação dentro da empresa ficar bastante delicada.

A luta

Modestas iniciou o duelo marchando para frente e tentando encurralar Raffael, que respondeu com dois chutes. Já no centro do octógono, o brasileiro conectou uma bela sequência de jab e direto, balançando o rival. Mas foi no melhor momento de Cerqueira que Bukauskas foi letal. Com um cruzado de esquerda certeiro, o atleta da Lituânia abriu o caminho e, como uma saraivada de golpes, nocauteou o adversário.