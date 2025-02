Melquizael Costa finaliza atleta da casa e emplaca 2ª vitória seguida no UFC Seattle

Antes de confirmar sua participação no UFC Seattle deste sábado (22), Melquizael Costa sofreu com crises de ansiedade por conta da incerteza de sua renovação de contrato com a empresa. O drama, porém, ficou no passado. Em sua primeira luta no novo vínculo, o brasileiro deu show no octógono mais famoso do mundo. Diante do atleta da casa Andre Fili, "Melk" não se intimidou e finalizou o rival americano no primeiro round.

Após um round de estudos e variedade de chutes desferidos por ambos os atletas, Melquizael mostrou que está com o jiu-jitsu em dia. Assim que foi derrubado por Fili, laçou o pescoço do americano e o finalizou, a poucos segundos para o fim da parcial. Com o resultado positivo no UFC Seattle, o brasileiro emplacou sua segunda vitória consecutiva na organização e prometeu voltar a competir o quanto antes.

"E aí Seattle, eu amo vocês. Para mim foi uma honra lutar com o Fili. Estava no interior assistindo esse cara travar uma guerra com o Max Holloway. E hoje eu dividi o octógono com esse cara. Ele é um cara completo, que troca bem e vai no chão. Está há muitos anos aqui, então sabe jogar o jogo. Ei Dana, se você quiser (que eu lute) semana que vem: Chama!", declarou o brasileiro, ainda no octógono, logo após vencer sua luta.