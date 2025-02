Jean em dose dupla: Promessas do MMA, brasileiros são destaques no UFC Seattle

Um dos países com maior tradição no MMA mundial, o Brasil é notoriamente conhecido por ser um celeiro de talentos na modalidade. E neste sábado (22), no UFC Seattle, duas das grandes promessas da nova geração entram em ação em posição de destaque no card principal. Além do primeiro nome, do talento e da juventude, os 'Jeans' - Silva e Matsumoto - possuem também em comum um retrospecto irretocável até então dentro do Ultimate. Em dose dupla, os representantes do 'Esquadrão Brasileiro' vão em busca de consolidação na liga presidida por Dana White.

Mais jovem da dupla, com apenas 25 anos de idade, Matsumoto está invicto no MMA profissional com um cartel irretocável de 16-0. Depois de vencer seus dois primeiros desafios no UFC, o atleta de Bragança Paulista (SP) recebeu uma chance de ouro: substituir o ex-campeão Dominick Cruz no card do UFC Seattle e, de quebra, medir forças contra Rob Font, número 9 do ranking da categoria dos pesos-galos (61 kg).

Prestígio em alta

Depois de aceitar de prontidão a oferta do Ultimate, Matsumoto fez com que a alta cúpula da empresa 'quebrasse o protocolo' e mostrasse que prestigia o prospecto brasileiro. Isso porque como uma forma de premiar a coragem de Jean, os dirigentes do UFC ofereceram uma renovação contratual para o atleta da 'Inside MMA'. Normalmente, os lutadores só têm seu vínculo estendido quando cumprem as quatro lutas previstas nos contratos de entrada da organização. Mas a boa impressão deixada por Matsumoto, dentro e fora do octógono, o tornaram uma exceção à regra.